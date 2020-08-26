В Чувашии сурки закрылись в норах, отправившись в спячку

Сурки из заповедника "Присурский" вали в спячку. Фото заповедника "Присурский"

Сотрудники заповедника "Присурский" отметили, что местные грызуны - сурки, решили пораньше залечь в спячку. Этому способствовала практически осенняя погода - температура воздуха в среднем составляет 10-22 градуса тепла, засушливая погода и снижение активности насекомых. В итоге местные сурки начали рано собираться возле семейных нор.

Земляные пробки в норах. Фото заповедника "Присурский"

Охотоведы и сотрудники заповедника обнаружили, что входы в норы этих животных уже закрыты земляными пробками. Это означает, что звери уже залегли в спячку и проснутся теперь только весной 2020 года.