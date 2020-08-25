Мэр Набережных Челнов заявил о решении проблемы обманутых дольщиков

Ключи от долгожданных квартир начнут выдавать с 26 августа. Фото: Анастасия Осипова

В эту среду, 26 августа, в Набережных Челнах начнут выдавать ключи от квартир дома 65/10. Речь идет о решении проблемы 109 дольщиков. Это, по сути, последние таковые семьи в городе.

- Мы взялись за решение проблемных домов, которые были заморожены в 2008, 2010 году. Самый трудный из всех вопросов, которые мы решали за эти шесть лет – это вопрос обманутых дольщиков. Мы искали выход и нашли его. Мало таких городов, которые за такой короткий промежуток времени решают такие серьезные проблемы, – сказал при осмотре достроенного дома мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Стоит отметить, что на 1 января 2015 года обманутых при долевом строительстве семей в городе было 939, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.