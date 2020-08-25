В Татарстане экс-полицейского арестовали за обещание "решить вопрос" в деле о наркотиках

Задержанный свою вину не признает. Фото: Иван ВИСЛОВ

К сотрудникам правоохранительных органов обратился мужчина, который рассказал о том, что сотрудник полиции потребовал с него 750 тысяч рублей за то, что не будет проводить оперативные мероприятия в отношении его родственника. Якобы у отдела по борьбе с наркотиками имеются неопровержимые факты причастности мужчины к наркотрафикам на территории Казани.

Во время передачи первой части взятки - 350 тысячи рублей, подозреваемый был задержан. Им оказался уже уволенный оперативник МВД Татарстана, причем из его рядов он был исключен незадолго до задержания.

Свою вину экс-оперативник не признал, на время следствия суд отправил его под стражу.