В Набережных Челнах задержали сбежавшего из зала суда мужчину

Мужчина обвинялся по делу о наркотиках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время патрулирования улиц частного сектора в Набережных Челнах 24 августа сотрудники Росгвардии Татарстана заметили подозрительного мужчину, который шел, таясь. Когда неизвестный увидел, что к нему направляются росгвардейцы, он попытался спрятаться в соседнем доме. Мужчину задержали.

Когда его начали "пробивать" по базам данных, выяснилось, что 54-летний задержанный еще 11 августа сбежал прямо из зала суда. Ему должны были вынести приговор за покупку и хранение наркотиков, но дожидаться вердикта он не стал. Когда судья удалился в совещательную комнату, мужчина подался в бега.Его тут же объявили в федеральный розыск.

- Разыскиваемого доставили в дежурную часть полиции для передачи инициаторам розыска, - сообщили в Росгвардии Татарстана.