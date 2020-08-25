В Набережных Челнах обнаружили два нелегальных аттракциона

Они были выявлены во время прокурорской проверки. Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах во время надзорной проверки обнаружили два аттракциона - надувные батуты, которые не прошли обязательную сертификацию и регистрацию в Гостехнадзоре Татарстана. Тем не менее, батуты были установлены в парках татарстанского автограда и пользовались большой популярностью у детей.

Прокуратура Набережных Челнов требует через суд приостановить работу этих нелегальных аттракционов. Как было установлено, у этих батутов нет ударопоглощающих покрытий, установлены они без ограждений, а один из них и вовсе оказался поврежденным. Использовать такие аттракционы небезопасно для детей.