Появились фото трамваев “Львенок”, которые привезут в Ульяновск из Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Осенью 2020 года в Ульяновск из Санкт-Петербурга привезут 29 новых низкополых трамваев “Львенок”. Их уже собирают на Невском заводе электрического транспорта. Тем временем пресс-служба правительства региона опубликовала фотографии “львят”.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

В новых трамваях имеются 34 посадочных места с комфортными сиденьями, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, USB-разъемы для подзарядки техники и климат-контроль. В одном из таких вагонов уже побывал глава Ульяновской области Сергей Морозов.