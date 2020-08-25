1 сентября 2020 года на школьных линейках в Ульяновской области детей разделят на несколько потоков

Чтобы не было столпотворения, для детей откроют все возможные входы в учебные заведения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ульяновской области, несмотря на ежедневно выявляемых зараженных коронавирусом, в школах 1 сентября 2020 года пройдут торжественные линейки в честь Дня знаний. Чтобы избежать массовости, детей разделят на несколько потоков. Кроме того, для них откроют все возможные входы в учебные заведения, сообщает пресс-служба правительства региона.

На праздничные мероприятия 1 сентября пустят и родителей. Правда они должны быть в средствах индивидуальной защиты - медицинских масках и перчатках.

Напомним, с начала пандемии в области COVID-19 подхватили 11 558 человек. На данный момент, 8 718 из них выздоровели, 91 - скончался.

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