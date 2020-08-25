В Чувашии планируют привить от гриппа более половины жителей республики

В 2019 году вакцинацию от гриппа прошли 45,5% жителей республики. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стало известно, что в 2020 году в Чувашии хотят привить от гриппа более половины населения республики - 638 тысяч человек. В региональном Минздраве заметили, что особенно прививка будет нужна тем, кто входит в повышенную зону риска.

Как заявил на еженедельном правительственном совещании глава ведомства Владимир Степанов, обязательной вакцинация от гриппа останется для работников сферы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ.

В Роспотребнадзоре Чувашии, правда, предложили сделать прививки также трудовым мигрантам, сотрудникам социальной сферы и сферы культуры, государственного и муниципального управления, а также птицеводческих, семеноводческих и животноводческих хозяйств.

Отметим, что в 2019 году вакцинацию прошли 45,5% жителей Чувашии - это 556 тысяч человек.