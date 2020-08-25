Чувашия вошла в топ-5 регионов России по числу выданной ипотеки

Средний размер займа в республике составил 1,86 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чувашия попала в топ-5 регионов России, где особенно востребовано ипотечное кредитование. По итогам 2019 года на тысячу экономически активных местных жителей приходится 25 кредитов на жилье. Средний размер займа в республике составил 1,86 миллиона рублей.

Первые строчки рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (30 кредитов на тысячу человек), Тюменская область (27,6 кредита на тысячу человек) и Ханты-Мансийский автономоный округ (27,4 кредита на тысячу человек), сообщает РИА Новости. Немного от Чувашии отстал Башкоротстан, где на тысячу жителей приходится 24,8 ипотеки.