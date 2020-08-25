В двух дворах Казани появились первые в Татарстане разметки для пожарных машин

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Во дворах Казани нарисовали первые в Татарстане разметки для пожарной техники и установили соответствующие знаки. Они появились у домов №№ 113 и 115 на улице Декабристов.

Ранее такие бело-красные разметки были нанесены только во дворах Москвы. Сейчас же они должны появиться у 247 многоэтажек Казани. Это поможет спасателям беспрепятственно подъезжать к домам - автомобилистам запрещено оставлять свои машины на такой разметке.

- В будущем мы хотим добиться того, чтобы уже при строительстве нового многоэтажного дома закладывались такие площадки во дворах. Все это делается для того, что гарантировать жителям Казани безопасность, - отмечает начальник Управления гражданской защиты Исполкома города Фердинанд Тимурханов.