Шаймиевы стали четвертыми в списке богатейших семейных кланов России в 2020 году

В этом рейтинге учитывалось состояние только сыновей и внука Минтимера Шаймиева. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Сыновья и внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева - Айрат, Радик и Тимур, заняли четвертую позицию в рейтинге богатейших семейных кланов России в 2020 году. Forbes в очередной раз назвал их самыми состоятельными бизнесменами республики и оценил их совокупное состояние в 2,85 миллиарда долларов США.

В частности, состояние 58-летнего генерального директора “Татавтодора” Айрата Шаймиева составляет 1,4 миллиарда долларов США. Источник его заработка - нефтехимия. У его брата 55-летнего Радика - члена совета директоров ТАИФ, также 1,4 миллиарда долларов США. Сын последнего - 31-летний Тимур, который является гендиректором Управляющей компании «Гранат-Стан Групп», заработал пока около 40 миллионов долларов США.

Аналитики заметили, что Шаймиевым принадлежит 19,5% группы ТАИФ, которая была создана правительством Татарстана в 1995 году для подготовки к приватизации крупнейших предприятий региона. Дочь Радика Шаймиева Камиля до мая 2014 года была миноритарным акционером группы и входила в совет директоров, но после вышла из бизнеса.