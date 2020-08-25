Названы объекты, которые торжественно откроют в Казани в честь Дня города и республики 2020

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Стало известно, какие объекты инфраструктуры в Казани будут торжественно открыты в День города и республики 30 августа 2020 года. В списке, который огласил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин присутствуют: Дворец культуры железнодорожников и молодежный центр в Юдино, новый участок Большого Казанского кольца, благоустроенная набережная озера Кабан и новое здание Национальной библиотеки Татарстана в бывшем НКЦ.

Ранее "Комсомолка" публиковала программу мероприятий в честь Дня республики Татарстан и Дня города Казань 2020. Хедлайнерами праздничного концерта должны стать NILETTO, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа»