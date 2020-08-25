В Татарстане хотят установить новый мировой рекорд по вращению на голове

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Участники международного турнира по брейк-дансу и уличному искусству «Combonation X2», который состоится в Казани 29 августа, хотят установить мировой рекорд по вращению на голове. Исполнять движение, носящее название хедспин, будут одновременно сто человек. Поучаствовать в этом может любой желающий. Рекорд будет приурочен к 100-летию ТАССР, сообщает Минмолодежи Татарстана.

В ведомстве напоминают, что в 2019 году в рамках турнира «Combonation» был установлен и другой рекорд: 65 танцоров одновременно прыгали на одной руке на крыше Центра семьи «Казан».

Чтобы стать часть нового рекорда, нужно записать видео, на котором вы вертитесь на голове и отправить его в сообщество турнира.