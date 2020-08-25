В Набережных Челнах назвали самые “криминальные” школы 2020 года

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С начала 2020 года в Набережных Челнах самыми “криминальными” школами стали №6, 15, 33, 46 и 65. В этот же список вошли технический колледж, НПК и ТИСБИ. Учащиеся этих образовательных учреждений чаще других совершали правонарушения. Об этом сообщил начальник образования города Рустем Хузин.

Хузин также заметил, что за последние три года выявлен рост числа преступлений в школах № 27, 43, 45, 46, 65, КамТЭК, КГАМТ и техническом колледже.

Такой подъем некоторое связывают с популярностью среди детей движения АУЕ, которое является экстремистской организацией и запрещена в России.