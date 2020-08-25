В Марий Эл в аварии легковушки и грузовика "Мерседес" пострадали два человека

То, что осталось от ВАЗ-2115 Фото: МВД по Марий Эл

Страшная авария произошла в 16.30 в понедельник, 24 августа, на 102 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, грузовик начал поворот налево, когда в него на большой скорости врезалась "пятнадцатая".

В салоне легковушки находились двое мужчин - водитель и пассажир. Оба они получили травмы различной степени тяжести. Из искореженного автомобиля их извлекали спасатели МЧС Марий Эл.

"Мерседес" пытался повернуть налево Фото: МВД по Марий Эл

- Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.