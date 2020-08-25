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В Марий Эл в аварии легковушки и грузовика "Мерседес" пострадали два человека

В тяжелом состоянии они доставлены в больницу
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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То, что осталось от ВАЗ-2115

То, что осталось от ВАЗ-2115

Фото: МВД по Марий Эл

Страшная авария произошла в 16.30 в понедельник, 24 августа, на 102 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, грузовик начал поворот налево, когда в него на большой скорости врезалась "пятнадцатая".

В салоне легковушки находились двое мужчин - водитель и пассажир. Оба они получили травмы различной степени тяжести. Из искореженного автомобиля их извлекали спасатели МЧС Марий Эл.

"Мерседес" пытался повернуть налево

"Мерседес" пытался повернуть налево

Фото: МВД по Марий Эл

- Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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