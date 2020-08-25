В Чувашии в бочке с двойным дном в колонию пытались провезти 21 телефон

Вот такую "начинку" обнаружили в бочке Фото: Из материалов пресс-службы

Во время досмотра одной из грузовой машин, которую осматривали на транспортном КПП ИК-6 в Новочебоксарке установили, что она из бочек имеет двойное дно. Бочку вскрыли, и оперативники УФСИН Чувашии обнаружили в ёмкости "начинку" - запрещенные к обороту на территории колонии 21 телефон, две флешки, 13 USB-кабелей, одна пара наушников, одно портативное зарядное устройство, 10 сим-карт, 10 адаптеров к зарядным устройствам и 4 самих зарядника. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН Чувашии.

Все задержанное изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.