В Казани до конца августа 2002 года перекрыли движение по улицам Дементьева и Михаила Миля

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, до 31 августа 2020 года в городе перекрыто движение транспорта и пешеходов по улицам Дементьева и Михаила Миля. Данное ограничение ввели из-за работ по реконструкции магистрального тепловода.

Так, на отрезке от улицы Дементьева полностью закрыт для пешеходов тротуар до здания №2а к.1 (АЗС).

От этой же АЗС до дома №2А к.3 на улице Дементьева так же полностью перекрыто движение транспорта.

Проезжая часть закрыта и на участке от самого здания №2а к.3 до улицы Михаила Миля.