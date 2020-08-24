Жителя Казани будут судить за расправу над отцом из-за детских обид

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«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» - по этой уголовной статье обвиняют 32 –летнего жителя Казани.

Как следует из материалов дела, 11 июня этого года мужчины выпивал вместе со своим 62-летним отцом. Во время пьянки сын припомнил родителю детские обиды – мужчина развелся с матерью обвиняемого.

В ходе возникшей ссоры фигурант дела жестокого избил отца. У последнего, в том числе, были зафиксированы переломы носа и ребер. Это было расценено как причинение вреда здоровью средний тяжести.

- Сын свою вину признал полностью. Расследование уголовного дела завершено, все материалы были направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.