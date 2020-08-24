В домах Кировского района Казани более чем на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 25 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, в связи с работами на водопроводе с 9.00 25 августа до 23.00 26 августа воду отключат в ряде домов Кировского района Казани, а именно по следующим адресам: улица Адмиралтейская, 1, 2а, 5, 7, 9, 11, улица Архангельская (все дома), улица Жуковка, 2, 4, 6, 12, 14, улица Красного Химика (все дома), улица Кызыл Армейская (все дома), улица Мало-Московская, 12 (гимназия №15), 14, 24, 24а, 37, улица Набережная, 1, 1 к.1, улица Поселковая (все дома), улица Урицкого, 4, 6, 8, 11.

Кроме того, в указанное время запланировано понижение давления воды по адресам: улица 2-я Аракчинская – от дома №1 по дом №71; улица Боевая - нечетные номера домов от №81 по №143, а также в домах по улицам Заречная, Лесозаводская, Набережная и Узенькая.

Для тех, кто не сможет сделать необходимые запасы, автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.