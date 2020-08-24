Как передает Telegram-канал «Итиль», мэр Казани Ильсур Метшин поручил отменить мораторий на штрафы управления административно-технической инспекции (УАТИ), введенный в начале пандемии в качестве поддержки бизнеса.

- Метшин попросил не предупреждать и сразу штрафовать тех, кто, например, выносит грязь со стройплощадок на городские дороги, - говорится в сообщении. - Впрочем, это и стало главным поводом для снятия моратория. По словам начальника УАТИ Казани Наиля Минвалеева, на стройплощадках есть пункты мойки колес, но ими не пользуются.

- Это решение было своевременным, касалось оно субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день имеются факты, что не все этим правильно пользуются. Таким нужно напоминать. Пандемия в том виде отступила, люди и бизнес возвращаются к обычному режиму работы, - объяснил мэр.