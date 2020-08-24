Масочный режим в Татарстане может сохраниться до конца марта 2021 года

Медицинские маски необходимо носить в общественных местах и транспорте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что жители Татарстана еще не скоро смогут снять медицинские маски в общественных местах и транспорте. В Роспотребнадзоре республики заметили, что не могут подвергать граждан риску заражения коронавирусом сейчас, когда грядет подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.

Как заявила на очередной пресс-конференции зам руководителя управления Любовь Авдонина, медицинские маски являются барьером от проникновения вирусных инфекций. Масочный режим сохранится как минимум до окончания сезонного подъема ОРВИ, а это конец марта 2021 года.

Напомним, что с 17 августа жители республики могут не носить перчатки в магазинах и транспорте. А с 24 августа в регионе отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.