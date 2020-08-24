В Чувашии задержан замглавы администрации Чебоксар по подозрению в пьянке за рулем

Чиновнику грозит грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Во время субботнего патрулирования в Заволжье сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, похожий на заместителя сити-менеджера Чебоксар Алексея Маклыгина.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах Чувашии подтвердили, что действительно задержали руководителя аппарата мэрии, который курирует ряд управлений: правовое, организационно-контрольное, финансово-производственного обеспечения, информатизации и отдел ЗАГСа.

По данным источника, во время составления административного протокола задержанный вел себя очень спокойно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. За что ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.