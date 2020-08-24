А после прибрался и ушел: жителя Татарстана задержали за жестокое убийство сокамерника

Фото: Александр ЧЕРНОВ

21 августа в селе Надеждино Кайбицкого района Татарстана в квартире было обнаружено тело 28-летнего хозяина. Мужчину зарезали. Эксперты насчитали на трупе 65 ножевых ранений. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый уже задержан – 27-летний знакомый погибшего. Он уже дал признательные показания.

Так, подозреваемый приехал в гости к потерпевшему в компании еще одного мужчины. Они вместе выпивали. В один из моментов хозяин начал упрекать гостя в том, что, когда они вместе находились в камере, тот отказался отбывать с ним наказание в хозчасти следственного изолятора. Все это он подкрепил оскорблениями в адрес сокамерника.

В ответ на такую критику гость вспылил, и, по версии следствия, жестоко зарезал хозяина. После чего вместе с другим гостем подозреваемый прибрался в квартире и ушел.

- Мужчину задержали и на время следствия поместили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.