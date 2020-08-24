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В Моргаушском районе Чувашии построят новую поликлинику

Глава Минздава республики Владимир Степанов пообещал местным жителям, что это случится в ближайшие пять лет
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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До 2025 года в республике собираются построить шесть новых поликлиник, две из которых будут районными.

До 2025 года в республике собираются построить шесть новых поликлиник, две из которых будут районными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мограушском районе Чувашии собираются построить новую поликлинику. Об этом заявил глава регионального Минздрава Владимир Степанов на встрече с коллективом местной Центральной больницы. Когда медучреждение будет возведено он, правда, не уточнил. Заметил лишь, что возведение поликлиники включено в план на ближайшие пять лет.

В общем же, до 2025 года в Чувашии собираются построить шесть новых поликлиник, две из которых будут районными. Кроме того, в регионе планируют оснастить медучреждения современным оборудованием и построить несколько фельдшерско-акушерских пунктов.