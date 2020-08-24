Татарстан попал в топ-3 регионов России по дефициту бюджета в первой половине 2020 года

По мнению специалистов, отрицательное сальдо бюджета республики связано со снижением нефтяных цен. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам первой половины 2020 года дефицит бюджета Татарстана составил 25,3 миллиарда рублей. Так, республика стала третьей среди 47 регионов России, чьи расходы в период пандемии коронавируса превысили доходы. Первые два места в рейтинге занимают Москва (160 миллиардов рублей) и Московская область (55,5 миллиардов рублей).

Отрицательное сальдо бюджета Татарстана связано со снижением нефтяных цен, сообщают “Известия” со ссылкой на специалистов Finexpertiza. Так, в первой половине 2020 года котировки Urals ставили антирекорды, падая до минимума 1999 года - 10,2 доллара США за баррель.

После Татарстана в рейтинге идут Свердловская, Челябинская и Иркутская области с дефицитом бюджета в 17,4 миллиарда, 10,3 миллиарда и 8,6 миллиарда рублей соответственно.