“Почта России” откроет в Татарстане первую в стране бондовую зону

Этот шаг нацелен на наращивание конкурентных преимуществ местных предпринимателей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 24 августа, президент Татарстана Рустам Миннихнов и гендиректор “Почты России” Максим Акимов подписали соглашение о создании на территории республики первой в стране бондовой зоны (места хранения и распределения товаров с особым таможенным статусом, которое используется для трансграничной Интернет-торговли - Ред.).

Этот шаг нацелен на наращивание конкурентных преимуществ местных предпринимателей, которые получат возможность просто и выгодно подавать свою продукцию по всей стране и за ее границами. Это, в свою очередь должно привести к росту благосостояния самого Татарстана.

Проект должен быть реализован к 1 ноября 2020 года. Ответственным со стороны республики за это назначен бизнес-омбудсмен региона Фарид Абдулганиев.