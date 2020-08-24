В Марий Эл спасателям пришлось в воскресенье 23 августа разыскивать мужчину и женщину

С места происшествия Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

23 августа сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС) дважды за день получили сообщения о ЧП в местных лесах.

Так, сначала потребовалась помощь 68-летнему жителю поселка Устье-Кундыш Медведевского района. Он собирал грибы и ему стало плохо. Мужчине надо было срочно доставить из леса к медикам. Эвакуацию провели в 20.55, предварительно разыскав грибника в чаще.

- Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в МАСС.

Другое сообщение спасатели получили из Звениговского района Марий Эл. Там в 18.40 в лесу заблудилась 68-летняя пенсионерка, жительница Новочебоксарска (Чувашия). Собирая грибы, она забрела в лес так далеко, что разыскать ее удалось лишь в 6.00 в понедельник, 24 августа.