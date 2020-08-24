У Кремлевской набережной в Казани появилось граффити

Фото: соцсети

Недалеко от Ленинской дамбы, у Кремлевской набережной в Казани появилось большое граффити. На нем трое людей плывут по волнам на небольшой лодке навстречу солнцу. Два столба изображают маяки. Фотографии мурала появились в социальных сетях.

Фото: соцсети

Большинству интернет-пользователей граффити понравилось. Они заметили, что это - отличный фон для фотографий. Однако были и те, кто решил, что рисунок могут закрасить во время будущей реконструкции набережной:

"Семейная лодка в море жизни... Надеюсь, она не разобьётся о быт"