"Тихий ужас": в Ново-Савиновском районе Казани появилась необычная каменная фигура

Фото: vk.com/moygorodkazan
В выходные казанцы заметили необычную каменную фигуру в Ново-Савиновском районе города. Некий странник, которого полностью закрывает мантия, стоит с посохом посреди поля. Фотографии появились в группе МОЙ ГОРОД - КАЗАНЬ! Там же сообщается, что похожие скульптуры будут появляться и в других местах Казани. В итоге их поиск может стать своеобразным квестом.
Фото: vk.com/moygorodkazan
Где именно установлена скульптура пока не понятно, но горожане предположили, что это может быть берег реки Казанка со стороны стадиона "Казань Арена". К слову, "Странник" понравился не всем интернет-пользователям:
"Могли бы что-нибудь более благополучное состряпать",
"Ночью кто-нибудь пройдется там, инфаркт заработает",
"Тихий ужас".