"Тихий ужас": в Ново-Савиновском районе Казани появилась необычная каменная фигура

Фото: vk.com/moygorodkazan

В выходные казанцы заметили необычную каменную фигуру в Ново-Савиновском районе города. Некий странник, которого полностью закрывает мантия, стоит с посохом посреди поля. Фотографии появились в группе МОЙ ГОРОД - КАЗАНЬ! Там же сообщается, что похожие скульптуры будут появляться и в других местах Казани. В итоге их поиск может стать своеобразным квестом.

Фото: vk.com/moygorodkazan

Где именно установлена скульптура пока не понятно, но горожане предположили, что это может быть берег реки Казанка со стороны стадиона "Казань Арена". К слову, "Странник" понравился не всем интернет-пользователям:

"Могли бы что-нибудь более благополучное состряпать",

"Ночью кто-нибудь пройдется там, инфаркт заработает",

"Тихий ужас".