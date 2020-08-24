В Татарстане раскрыт канал вербовки людей в ИГИЛ*

ФСБ провела крупную спецоперациюодновременно в Татарстане, Дагестане и в Тюменской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крупную спецоперацию провели одновременно в Татарстане, Дагестане и в Тюменской области сотрудники ФСБ России. Им удалось раскрыть вербовочную сеть и каналы переброски желающих пополнить ряды террористов, воюющих в Сирии на стороне банд ИГИЛ*. Об этом сообщает информационный центр ФСБ России.

Задержаны причастные к незаконной агитации и вербовке, среди них сам организатор и его ближайшие подручные. Среди тех, кто поддался на вербовку, были не только россияне, но и граждане стран СНГ, полагает следствие.

В поле зрения оперативников попали и схемы финансирования этой незаконной вербовочной сети, определены тайные каналы и маршрутизация переброски боевиков из России в Сирию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации террористической деятельности.

* террористическая организация, запрещенная на территории России.