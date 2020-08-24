В сентябре 2020 года из Казани можно недорого слетать в Москву и Санкт-Петербург

Специалисты выяснили, куда жители различных городов России могут отправиться в сентябре, не потратив на это много денег. Фото: Анастасия НОВИКОВА

Специалисты выяснили, куда жители различных городов России могут отправиться в сентябре 2020 года, не потратив на это много денег. Так, из Казани можно дешево улететь в Москву и Санкт-Петербург. Билет туда будет стоить всего 1,5 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip.

Словом, из Москвы потом можно будет недорого слетать в Воронеж, Чебоксары и Саратов (чуть более тысячи рублей за билет), а из Санкт-Петерубрга - в Ярослоавль и Калининград (1,6 тысяч рублей).

Ранее "Комсомолка" писала, что цены на авиабилеты до Казани снизились на 25-35%. Причиной этого специалисты называют ухудшение финансового положения населения из-за пандемии коронавируса и, как следствие, плохой спрос на перелеты.