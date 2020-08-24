На 24 августа 2020 года в Ульяновской области скончались еще четверо зараженных коронавирусом

С начала пандемии в области выявили 11 473 случая заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 4 летальных случая коронавируса. С начала пандемии там скончался уже 91 зараженный человек. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что на данный момент в регионе проведено 212 115 тестов на COVID-19, обследовали 198 521 человека. Это помогло выявить 11 473 случая заболевания. Большинство из них приходится на Ульяновск (6 042) и Димитровград (1 104). Больше половины инфицированных - 8 560 человек - уже выздоровели.