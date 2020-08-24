В Чебоксарах из-за сообщении о бомбе эвакуировали ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

В ситуации сейчас разбираются проавоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

По электронной почте поступило сообщение о том, что в Чебоксарах заминированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Тут же руководством объектов было принято решение об эвакуации из здания сотрудников предприятий - более 500 человек,

В сообщении было указано, что бомбы заложены в административных и производственных корпусах. Об этом рассказали в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по Марий Эл и Чувашии.

Для обеспечения непрерывной работы предприятий, имеющих стратегическое значение, на смене остался только оперативный персонал.

Сейчас предприятия осматривают сотрудники МВД и ФСБ Чувашии.