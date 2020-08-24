В Марий Эл на скорости перевернулась легковушка: один человек погиб, четверо в больнице

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа, в воскресенье, на 22 километре автодороги «Йошкар-Ола – Санчурск» на территории Медведевского района республики. Там в 21.00 на скорости вылетел в кювет и опрокинулся на крышу легковой автомобиль. В салоне находились пять человек вместе водителем, все они пострадали.

Раненные сумели вызвать на место происшествие медиков и Госавтоинспекцию МВД Марий Эл, но до приезда врачей один из пострадавших скончался.

- В больницу доставлены четверо пострадавших, - сообщили в МВД Марий Эл. - Обстоятельства случившегося выясняются.