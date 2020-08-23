В Казани скорпион, спрятавшийся в винограде, ужалил женщину

Скорпион оказался на виноградной кисти, которую купили в магазине Фото: Личный архив героя публикации

В БСМП Казани с необычным диагнозом - ужалена скорпионом, попала 32-летняя жительница Казани. Врачам она рассказала, что насекомое напало на нее, когда она решила полакомиться виноградом. Гроздь приобрели в магазине известной сети. Скорпион сидел на сухой веточке, и ужалил женщину неожиданно. Через некоторое время она почувствовала недомогание, и ее доставили в БСМП.

Вот такой "подарок" нашли в винограде Фото: Личный архив героя публикации

В больнице она попала в отделение токсикологии, где в 2018 году спасли мужчину, укушенного одной из самых ядовитых змей мира - зеленой мамбой.

Справка пациентки Фото: Личный архив героя публикации

В минздраве Татарстана подтвердили факт нахождения в БСМП Казани пациентки после нападения скорпиона.

- Поступила она в состоянии средней тяжести, - сообщили в минздраве республики. - Ей оказана необходимая медицинская помощь и ее жизни ничего не угрожает.