В Казани скончался экс-капитан ФК "Рубина"

Николай Иванович Марков Фото: Из материалов пресс-службы

Поздним вечером 22 августа "рубиновая семья" понесла тяжелую утрату. - на 85-м году жизни скончался экс-капитан "Рубина" 1959-1969 годов Николай Иванович Марков.

Пресс-служба спортивного клуба отмечает исключительную преданность футболу и высокую результативность его как игрока за то время, когда Николай Марков играл за казанский клуб. Всего футболист провел за "Рубин" 386 матчей, что является вторым показателем в истории клуба после результатов Валерия Мартынова, который сыграл 408 матчей.

- В 1970-71 и с 1978 по 1988 годы Николай Иванович работал в должности начальника команды "Рубин", - сообщили в спортклубе. - Выражаем соболезнования родным и близким Николая Ивановича.

СПРАВКА "КП"

Николай Иванович Марков (18 января 1936, Казань – 22 августа 2020, Казань).

Амплуа: защитник.

Воспитанник казанского "Спартака" (тренер К. Сундатов). Мастер спорта (с 1965). Выступал за команды "Спартак" Казань (1952-1953), "Ленинский район" Казань (1954-1955), "ОДО" Петрозаводск (1955-1958), "Искра"/"Рубин" Казань (1959-1969).