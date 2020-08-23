В Татарстане во время столкновения на встречке погиб пассажир "Рено"

В больницу отправили двух водителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа в 20.35 на втором километре автодороги Бугульма-Коногоровка Бугульминского района республики. По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки "Рено Логан" превысил безопасную скорость, выехал на встречку на извилистом участке трассы, где произошло столкновение с иномаркой "Опель Фронтера".

В результате аварии погиб 37-летний пассажир "Рено Логан" - он не был пристегнут ремнем безопасности.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили обоих водителей. У водителя "Рено" выявили явные признаки опьянения, но в каком состоянии он сел за руль, покажет судмедэкспертиза.