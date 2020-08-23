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В Чувашии пьяный экс-зек зарезал хозяина после ссоры

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено после того, как в собственной квартире было обнаружено тело 46-летнего мужчины ножевыми ранениями в спину

Тело нашли 21 августа, на установление всех обстоятельств происшествия у правоохранителей ушел день. Все произошло 20 августа, когда в квартире потерпевшего распивали спиртное он сам и его 48-летний гость, ранее судимый мужчина. В какой-то момент мужчины поссорились, и гость схватился за нож. Он нанес хозяину два ранения ножом в спину, и тот скончался через короткий промежуток времени.

Задержанный свою вину признал частично.

- Следователем решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.

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