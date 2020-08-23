В Татарстане спасатели вытаскивали из погреба корову

Животное упало в колодец Фото: МЧС Татарстана

Необычный вызов поступил в 20.05 в субботу, 22 августа, в частном доме на улице Березовая в селе Малая Бугульма в Бугульминском районе республики. Там в погреб глубиной два метра провалилась хозяйская корова. Самостоятельно вызволить животное владельцы не могут, требуется профессиональная помощь спасателей.

На помощь выехала дежурная группа ЗПСО№7 МЧС Татарстана. Прибыв на место, спасатели обвязали животное стропами, подогнали манипулятор, и его помощью вытащили корову из погреба. По предварительным данным, она не пострадала.