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В Татарстане спасатели вытаскивали из погреба корову

По предварительным данным, животное не пострадало
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Животное упало в колодец

Животное упало в колодец

Фото: МЧС Татарстана

Необычный вызов поступил в 20.05 в субботу, 22 августа, в частном доме на улице Березовая в селе Малая Бугульма в Бугульминском районе республики. Там в погреб глубиной два метра провалилась хозяйская корова. Самостоятельно вызволить животное владельцы не могут, требуется профессиональная помощь спасателей.

На помощь выехала дежурная группа ЗПСО№7 МЧС Татарстана. Прибыв на место, спасатели обвязали животное стропами, подогнали манипулятор, и его помощью вытащили корову из погреба. По предварительным данным, она не пострадала.

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