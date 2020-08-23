В Марий Эл росгвардейцы задержали мужчину, который из-за ссоры с подругой разгромил офис с банкоматами

Росгвардейцы задержали злоумышленника Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

Несколько дней назад поздно вечером во время патрулирования росгвардейцы республики в поселке Медведево получили сигнал тревоги. Сработала кнопка тревожной сигнализации в офисе кредитной организации, расположенном по улице Медведево поселка Медведево Медведевского района республики.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека. По его внешнему виду и характерному амбре они предположили, что он пьян. Злоумышленника застали, когда он руками разбивал витринное окно помещения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что ранее судимый 30-летний мужчина после ссоры с подругой пришел громить ближайшее отделение банка, там начал крушить денежные терминалы и кофейный аппарат, в результате чего сработала тревожная сигнализация.

Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущество", - сообщили в Росгвардии Марий Эл.