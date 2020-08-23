В Казани во время аварии иномарки и ВАЗа пострадал один из водителей

С места происшествия. Фото Region116.dtp.official

Авария с участием отечественной легковушки ВАЗ и иномарки "Мазда" произошла 22 августа, в субботу, на автодороге в Московском районе республике. По предварительным данным, водители двигались со стороны Казань-Оргсинтез в направлении поселка Левченко. Обстоятельства столкновения сейчас выясняются сотрудниками Гоавтоинспекции Казани, но в результате столкновения ВАЗ получил значительные повреждения и пострадал водитель. Его пришлось вырезать из искореженного салона спасателям.

Пострадал водитель ВАЗа. Фото Region116.dtp.official

По предварительным данным, водитель и пассажиры иномарки находились в состоянии алкогольного опьянения.