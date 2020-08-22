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Роспотребнадзор Татарстана назвал курортные города, откуда туристы "привозят" covid-19

За летний период зарегистрировано девять случаев "завозных" инфицирования
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Туристы "привезли" из отпуска вирус

Туристы "привезли" из отпуска вирус

Фото: Лика ИСАЕВА

С началом летнего сезона жители республики выезжали в отпуск, воспользовавшись послаблением режима самоизоляции и кордонов на границе республики с другими регионами. Кто-то даже смог выехать за рубеж. С тех пор зарегистрировано девять случаев выявленной коронавирусной инфекции у татарстанцев, которые получили вирус во время отпуска.

В Роспотребнадзоре республики сообщили, что четверо инфицированных заразились во время отдыха в Крыму, побывав в Ялте, Симферополе и Алуште; еще четверо зараженных отдохнули в Краснодарском крае - в Анапе и Сочи. Один турист заболел, вернувшись из Турции.

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