В Татарстане скончался член ЦИК Валентин Кострин

Валентин Кострин скончался на 76-м году жизни Фото: Из материалов пресс-службы

Печальное известие пришло из Центральной избирательной комиссии Татарстана. На 76-м году жизни скончался член ЦИК республики Валентин Иванович Кострин.

Напомним, что Валентин Кострин был включен в ее состав в 2017 году. На этот пост его выдвинуло Бюро рескома Татарстанского регионального отделения партии «КПРФ».

Свои соболезнования в связи со смертью коллеги выразили в ЦИК Татарстана, отметив, что "останется в нашей памяти как высокоинтеллигентный, порядочный человек, человек, которого отличали дипломатический талант и понимание специфики работы в качестве члена избирательной комиссии".