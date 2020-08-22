В Марий Эл 1 сентября объявлен "сухой закон"

На нарушителей будет составлен административный протокол Фото: Из материалов пресс-службы

День знаний - 1 сентября, в республике пройдет под девизом "Ни грамма спиртного!". "Сухой закон" еще в 2018 году объявили на время празднования в республике Дня молодежи и Дня знаний.

В этот день запрещена продажа алкоголя в розницу. Нарушителей ждет ощутимый штраф: должностные лица должны будут выплатить от 20 до 30 тысяч рублей штрафа, а юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что в Марий Эл запрещена реализации алкогольной продукции с 18.00 и до 14.00, кроме продажи его при оказании услуг общественного питания.