Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Во время пожара сотрудники МЧС Татарстана вывели многодетную семью из задымленной квартиры

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
КомментироватьОставить комментарий
Дым отрезал семью от спасения

Дым отрезал семью от спасения

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире пятиэтажки на улице Чернышевского в Альметьевске начался под утро в пятницу, 21 августа. В 4.49 в жилье на первом этаже дома появился едкий дым, который стал препятствием для эвакуации матери и четырех ее детей в возрасте 10, 8, 4 и 2-х лет. Приехавшие на место возгорания пожарные сначала вывели в безопасное место всех членов семьи при помощи масок спасаемого. Затем они затушили огонь.

В медицинской помощи все спасенные не нуждались. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Уничтожено постельное белье на одной из кроватей.

- По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия в Татарстане