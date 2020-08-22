Во время пожара сотрудники МЧС Татарстана вывели многодетную семью из задымленной квартиры

Дым отрезал семью от спасения Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире пятиэтажки на улице Чернышевского в Альметьевске начался под утро в пятницу, 21 августа. В 4.49 в жилье на первом этаже дома появился едкий дым, который стал препятствием для эвакуации матери и четырех ее детей в возрасте 10, 8, 4 и 2-х лет. Приехавшие на место возгорания пожарные сначала вывели в безопасное место всех членов семьи при помощи масок спасаемого. Затем они затушили огонь.

В медицинской помощи все спасенные не нуждались. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Уничтожено постельное белье на одной из кроватей.

- По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.