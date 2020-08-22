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В Казани после длительного закрытия на время пандемии открыли кинотаетры

Зрителей ждут в кинотеатрах "Киномакс-Южный"
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Зрителей ждут в кинотеатрах

Зрителей ждут в кинотеатрах

Фото: Из материалов пресс-службы

В столица Татарстана разрешили открыть кинотеатры после затяжного отпуска на время пандемии. С 22 августа свои двери распахнули развлекательные заведения сети "Киномакс". Все соскучившиеся по фильмам зрители вновь смогут окунуться в атмосферу кино, смогут полакомиться попкорном и любимыми напитками.

Посещение кинотеатров сопровождается соблюдением все требования Роспотребнадзора - в масках, в перчатках и количество зрителей не должно превышать 50% от его заполняемости. Администрация развлекательного заведения просит всех с понимаем отнестись к этим требованиям и неукоснительно соблюдать их.

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