Росреестр Татарстана: после пандемии коронавируса рынок недвижимости вышел на стабильный уровень

В частности, по сравнению с апрелем, в июле этого года количество заключенных договоров о долевом строительстве выросло в два раза. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Росреестре Татарстана отмечают, что после пандемии коронавируса региональный рынок недвижимости постепенно восстанавливается.

Так, по данным управления, об этом можно судить по количеству заявлений на учетно-регистрационные действия. Если в апреле их было около 53 тысяч, то, например, в июле речь идет о более 109 тысячах обращениях. Что, кстати, больше чем в этот летний месяц 2019 года. Тогда это было 92 294 заявления.

В частности, по сравнению с апрелем, в июле этого года количество заключенных договоров о долевом строительстве выросло в два раза. Положительная динамика наблюдается и по ипотечным сделкам.

- В настоящее время мы с уверенностью можем сказать, что рынок недвижимости в Татарстане вышел на прежний стабильный уровень. Кроме того, после длительного нахождения на самоизоляции наши граждане действительно стали больше интересоваться земельными участками, возможно, под будущее строительство своих домом, - заявляет и.о. зам руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.