В Татарстане на реке Кама из-за поломанной лодки на острове застряли люди

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 20 августа в экстренные службы по телефону «112» поступило сообщение о том, что в Лаишевском районе на реке Кама терпят бедствия два человека. Они застряли на одном из островов, так как из-за сильных волн у их надувной лодки повредилась носовая часть.

Выяснилось, житель Казани и его приятель из Москвы в этот день приехали на берег реки около деревни Атабаево, оставили машину и отправились с вещами для пикника в плавание, во время которого их и застигло ненастье.

На спасение терпящих бедствие на моторной лодке выдвинулись сотрудники местного отделения Центра ГИМС. Вскоре они нашли тот самый остров и мужчин на нем.

- Спасенных и их поврежденную лодку доставили на берег. Медпомощь не понадобилась. Административные протоколы в отношении судоводителя не составлен, так как нет нарушений, - сообщили в МЧС Татарстана.