В Верховном суде Татарстана взяли под стражу начальника колонии №5

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В эту пятницу, 21 августа, Верховный суд Татарстана отменил решение первой инстанции об отправке начальника колонии №5 Зеленодольска под домашний арест. Подозреваемого в получении взятки прямо в зале суда взяли под стражу и отправили на время следствия в камеру СИЗО, а именно до 16 сентября 2020 года.

Напомним, 39-летний начальник колонии №5 был задержан по подозрению в том, что он в 2018 году, занимая пост начальника исправительного учреждения строгого режима №18, за деньги пронес 11 мобильных телефонов для продажи осужденным. Утверждается, что за это мужчина получил 100 тысяч рублей. К слову, начальник колонии так и не признал свою вину.