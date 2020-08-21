В Татарстане потеплеет до +26

Фото: pixabay.com

Так если сегодня, 21 августа, в Татарстане воздух должен прогреться максимум до +19, а местами возможен небольшой дождь, то уже в субботу столбики термометров будут показывать от +16 до +21. К слову днем 22 августа также местами ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В то же время, по его прогнозам, днем в воскресенье, 23 августа, осадки в республике все еще будут идти местами при этом температура воздуха будет в пределах от +19 до +24 градусов. А уже в понедельник, 24 августа, она может подняться максимум до +26, причем существенных осадков днем не ожидается.